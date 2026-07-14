Operazione “Alto Impatto” nel Cosentino, tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

i controlli

COSENZA Tre patenti ritirate e conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli eseguiti nell’Alto Jonio cosentino dalla Polizia Stradale del distaccamento di Trebisacce, volti a contrastare condotte di guida scorrette e garantire una maggiore sicurezza stradale. Nell’ambito di un’operazione ad “Alto Impatto”, un’altra persona a bordo di un veicolo è stata fermata e sanzionata in quanto, dagli accertamenti svolti, è emerso che, oltre ad avere precedenti penali, fosse già sottoposta ai domiciliari con permesso di assentarsi in determinate fasce orarie e obbligo di permanere nel Comune di residenza. Infine, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida e la mancanza di copertura assicurativa, sono stati ritirati una patente di guida e sequestrati tre veicoli.

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