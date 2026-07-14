Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

stop emendamento sulle preferenze

Legge elettorale, Meloni: «Occasione persa per gli italiani»

La premier: «Nella maggioranza servono riflessioni»

Pubblicato il: 14/07/2026 – 21:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Legge elettorale, Meloni: «Occasione persa per gli italiani»
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

ROMA «Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci». Lo scrive sui suoi social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la bocciature dell’emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. «P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto», aggiunge.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
MELONI
meloni bocciatura
meloni legge elettorale
post meloni su legge elettorale
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x