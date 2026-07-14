Sigfrido Ranucci ringrazia la Cgil di Cosenza in un post: «Difendere Report prima di tutto»

la solidarietà

COSENZA Nuovo messaggio di ringraziamento di Sigfrido Ranucci per le attestazioni di solidarietà ricevute dopo la sospensione delle repliche estive di Report decisa dalla Rai. Tra i destinatari del post pubblicato sui social c’è anche la Cgil di Cosenza, citata esplicitamente dal giornalista.

«Difendere #report prima di tutto. Grazie Cgil Confederazione Generale Italiana del Lavoro in particolare di Cosenza e alle centinaia di migliaia di persone per la solidarietà. Domenica prossima altra puntata in replica su RaiPlay alle ore 21.15 #giulemanidareport», ha scritto Ranucci.



Il post si inserisce nel dibattito nato dopo la decisione della Direzione Approfondimento Rai di sospendere cautelativamente le repliche estive della trasmissione, motivando la scelta con la necessità di attendere «piena chiarezza» sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Ranucci, il quale, tuttavia, è parte offesa nell’inchiesta sull’attentato subito nell’ottobre scorso e non risulta indagato.

Nel frattempo, la campagna social #giulemanidareport continua a raccogliere adesioni, con numerosi messaggi di sostegno da parte di associazioni, sindacati e cittadini in difesa della trasmissione d’inchiesta. (redazione@corrierecal.it)

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