Filippo Arlia e Cesare Chiacchiaretta presentano “Escolaso”, il primo assaggio del nuovo album Whisky

il lead single

COSENZA Cresce l’attesa per il nuovo progetto discografico di Filippo Arlia e Cesare Chiacchiaretta. Il duo ha annunciato l’uscita di “Escolaso”, il lead single che anticipa il nuovo album “Whisky”, disponibile ufficialmente dal 7 agosto per Big Round Records. “Escolaso” rappresenta il primo capitolo del percorso musicale Duettango, una produzione impreziosita da numerose collaborazioni artistiche. Per la realizzazione dell’album, infatti, il duo si è avvalso del contributo di musicisti di grande esperienza, capaci di arricchire ogni brano con sensibilità e personalità: Andrea Timpanaro al violino, Marco Acquarelli alla chitarra, Antonio De Luise al basso, Filippo Garruba alle tastiere e Glauco Di Sabatino alla batteria. Il nuovo lavoro è un viaggio sonoro intenso, nel quale il dialogo tra tradizione e contemporaneità si traduce in un linguaggio musicale originale ed evocativo. “Escolaso” offre una prima anticipazione dell’atmosfera che caratterizzerà Whisky, un disco nato dalla collaborazione tra artisti accomunati dalla passione per la ricerca musicale e dall’attenzione per il suono. Il singolo è già disponibile sulle piattaforme digitali e gli ascoltatori possono effettuare il pre-save dell’intero album, in attesa della pubblicazione ufficiale prevista per il 7 agosto. (f.b.)



Il brano è possibile ascoltarlo direttamente da qui: https://lnk.fuga.com/duettango_piazzollawhisky

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