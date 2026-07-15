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Legge elettorale, il centrodestra si spacca ancora

FdI vota con Vannacci, contrari Lega e Forza Italia

Pubblicato il: 15/07/2026 – 15:50
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Legge elettorale, il centrodestra si spacca ancora
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ROMA Nuova battuta d’arresto alla Camera per la riforma della legge elettorale. L’Aula ha bocciato a scrutinio segreto, con 233 voti contrari e 139 favorevoli, l’emendamento di Futuro Nazionale che proponeva l’introduzione delle preferenze. A sostenerlo è stato Fratelli d’Italia, mentre Lega e Forza Italia hanno votato contro insieme alle opposizioni.
È la seconda spaccatura nel centrodestra in meno di ventiquattro ore. Ieri, infatti, era stato respinto per un solo voto, 188 a 187, l’emendamento sulle preferenze presentato da FdI, Noi Moderati e Udc. Le opposizioni parlano ormai di una maggioranza «implosa» e chiedono di fermare l’esame della riforma. Dal governo, invece, assicurano che il percorso della legge elettorale proseguirà e che quanto accaduto non avrà conseguenze sull’esecutivo.

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