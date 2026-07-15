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il depistaggio

Via d’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa nel libro curato dalla calabrese Silvia Camerino

Il volume raccoglie interviste e testimonianze di alcuni tra i più autorevoli protagonisti della magistratura, del giornalismo d’inchiesta e dell’impegno civile

Pubblicato il: 15/07/2026 – 15:10
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Via d’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa nel libro curato dalla calabrese Silvia Camerino
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A pochi giorni dall’anniversario della strage di via D’Amelio, esce Il filo nero del depistaggio dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino, il nuovo volume curato dalla scrittrice calabrese Silvia Camerino e pubblicato da IOD Edizioni nella collana «Cronisti scalzi», dedicata alla memoria del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra per il suo impegno professionale e civile.
L’opera affronta uno dei temi più delicati della storia italiana contemporanea: il depistaggio seguito alla strage di via D’Amelio e la scomparsa dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino, il taccuino sul quale il magistrato annotava riflessioni, intuizioni investigative e informazioni riservate, svanito nei minuti successivi all’attentato del 19 luglio 1992.
Il filo nero evocato nel titolo è il segno del depistaggio, ma è anche la trama nascosta che collega fatti apparentemente separati: la strage di Capaci, via D’Amelio, la costruzione del falso pentito Scarantino, la trattativa Stato-mafia, la scomparsa dell’Agenda Rossa, i processi, le sentenze e le responsabilità ancora da accertare. È un filo che attraversa l’intero volume senza mai spezzarsi, conducendo il lettore lungo una ricostruzione rigorosa e documentata. Attraverso un articolato lavoro di ricerca, il volume raccoglie le interviste e le testimonianze di alcuni tra i più autorevoli protagonisti della magistratura, del giornalismo d’inchiesta e dell’impegno civile: Salvatore Borsellino, Saverio Lodato, Roberto Scarpinato, Nino Di Matteo, Luigi De Magistris, Angelo Garavaglia Fragetta, Stefano Baudino e Roberta Gatani.
Le loro voci ricostruiscono i passaggi fondamentali della vicenda dell’Agenda Rossa, analizzano gli sviluppi processuali, i depistaggi, le responsabilità istituzionali e il lungo percorso di ricerca della verità che, ancora oggi, interroga la coscienza del Paese.
Il filo nero del depistaggio dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino è un’opera corale che restituisce al lettore un quadro documentato e rigoroso di una delle pagine più controverse della storia repubblicana, riaffermando il valore della memoria, della giustizia e del diritto dei cittadini a conoscere la verità.

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