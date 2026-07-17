Caruso riceve a Palazzo dei Bruzi la squadra dei Medici Cosenza FC vincitrice del 6° scudetto nazionale

l’incontro

COSENZA Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi una delegazione della squadra dei Medici Cosenza FC che si è aggiudicata nei giorni scorsi a Paestum il suo sesto scudetto, nel campionato nazionale organizzato dalla l’ASD Nazionale Medici Calcio. Un successo importante, quello della compagine di medici cosentini che ha sconfitto nella finale disputatasi in Cilento gli omologhi della Palermo Medica con il più classico dei risultati: 2 a 0. Della nutrita delegazione ricevuta dal sindaco Franz Caruso hanno fatto parte il Presidente e capitano, Antonio Caputo, l’allenatore Enrico Costabile, storico medico sociale del Cosenza calcio, e il goleador Nicola Zicarelli, autore di una delle due reti della finalissima e vincitore del titolo di capocannoniere di tutto il torneo con sei reti all’attivo. Particolarmente gradita anche la presenza, all’incontro in Comune con il primo cittadino, del Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, Agata Mollica. Ad accompagnare la squadra dei Medici Cosenza FC, il propiziatore dell’incontro, il giornalista Franco Rosito che cura da dieci anni i rapporti con le istituzioni e coordina le attività sportive in occasione degli eventi dell’ASD Nazionale Medici Calcio.

Il sindaco Franz Caruso ha espresso il suo compiacimento e la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per l’ottimo traguardo sportivo raggiunto dalla squadra di calcio dei medici cosentini “che rappresentano – ha detto il primo cittadino – una categoria molto importante per la nostra città. Sappiamo quanti sacrifici fate fuori dal campo per dare a questa città la migliore assistenza sanitaria possibile. E fa enormemente piacere che professionisti che hanno una passione come la vostra dedichino una parte del loro tempo non solo al soddisfacimento di questa passione, ma anche ad un obiettivo nobile che è quello di raccogliere fondi da destinare alla beneficenza, alla solidarietà ed anche alla ricerca”. Franz Caruso, al quale piace non solo partecipare, come diceva De Coubertin, ma anche vincere, ha riscontrato questo spirito incline alla vittoria anche nella compagine dei Medici Cosenza FC ricordando i sei scudetti conquistati a partire dal 2013.

“Quel che più conta – ha rimarcato Franz Caruso – è lo spirito di squadra che unisce non solo nella condivisione di valori sportivi, ma di valori che vanno ben oltre lo sport e che investono il sociale. Questo rende ancora più importante i risultati conseguiti perché sei scudetti non sono un successo solo per voi, ma per tutti quanti noi. Tanta gente non conosce il vostro impegno ed è invece importante che questa conoscenza ci sia per poter far avvicinare la città a questi momenti di partecipazione solidale e a quelli che sono i bisogni che riscontrate molto più di noi perché vivete in un ambiente dove toccate ogni giorno con mano la sofferenza e molto spesso le difficoltà ad affrontare le cure. Diffondere i valori dello sport, della solidarietà, dell’amicizia e della condivisione è fondamentale, perché lo sport elimina le differenze e le diseguaglianze. E sono valori importanti per la crescita democratica di una collettività e di una comunità”. Il Sindaco ha poi concluso il suo intervento con un sincero ringraziamento “per quello che fate, dal punto di vista sportivo perché raccogliete successi, ma anche dal punto di vista sociale per la vostra azione solidale e questo è molto importante per la nostra città che, non a caso, nel 2023 è stata indicata come capitale italiana del volontariato”.

La storia del Medici Cosenza FC, sorto dal 1988, è stata ricostruita dal giornalista Franco Rosito che ha ricordato come la squadra sia parte di un grosso circuito nazionale, l’ASD Nazionale Medici Calcio, che comprende altre 13 squadre, rappresentative di altrettante città, dal Nord al Sud della penisola. Oltre al campionato nazionale, l’ASD Nazionale Medici Calcio organizza anche la Coppa Italia (prossimo impegno per il Cosenza Medici Fc) ed anche la Supercoppa. Sono sei i titoli nazionali vinti dal Medici Cosenza FC, a partire dal 2013, a Barcellona in Spagna, a Ischia nel 2014, in Montenegro nel 2016, cui hanno fatto seguito gli scudetti del 2019 a San Vincenzo di Livorno (in quell’occasione la squadra ricevette anche la visita inaspettata di Nedo Sonetti, storico allenatore del Cosenza Calcio) e, nel 2021, a Siracusa, fino al successo di pochi giorni fa a Paestum. La squadra cosentina ha vinto anche 2 Coppe Italia e 5 Supercoppe. Nel corso dell’incontro si è registrato l’intervento del Presidente Antonio Caputo, in sella dal 2012, che è anche capitano della squadra e giocatore over 50 e che ha fatto incetta di trofei con la compagine cosentina. Il dottor Caputo è anche vicepresidente della ADS Nazionale Medici Calcio, guidata dal medico napoletano Giovanni Borrelli. Intervenuti anche l’allenatore Enrico Costabile e il capocannoniere Nicola Zicarelli (sei le sue realizzazioni). Di particolare significato la presenza del Presidente dell’Ordine dei Medici Agata Mollica che ha sottolineato la dimensione collettiva del successo della squadra cosentina. “Non possiamo che esserne felici. Grazie di questa gioia!”. Al termine dell’incontro scambio di doni tra il Sindaco Franz Caruso e il Presidente Caputo.

Il primo cittadino ha ricevuto una maglia personalizzata ed ha donato alla squadra, attraverso il suo presidente, il sigillo della città. Sullo sfondo, la coppa del sesto scudetto ed il trofeo andato al capocannoniere Nicola Zicarelli.

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