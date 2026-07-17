’Ndrangheta in Lombardia, Cristello e l’orgoglio dell’appartenenza. «Quando arrivo io li faccio tremare a tutti»

LE MOTIVAZIONI

MILANO «Quando arrivo io li faccio tremare a tutti». È una delle frasi che, secondo le motivazioni della sentenza del rito abbreviato del processo Hydra, restituisce il profilo di Giacomo Cristello, crotonese, inserito storicamente nella Locale di Legnano-Lonate Pozzolo e ritenuto dal giudice uno degli uomini della dimensione operativa del sodalizio mafioso lombardo. Cristello è stato condannato, nel troncone celebrato con rito abbreviato, alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione. Una sentenza non definitiva, mentre il processo ordinario nato dalla maxi inchiesta della Dda di Milano è in corso in queste settimane davanti al Tribunale, con l’avvio dell’istruttoria dibattimentale e l’esame dei primi collaboratori di giustizia.

Le motivazioni dell’abbreviato

Il ruolo di Cristello, si legge nella sentenza, deve essere letto insieme al suo inserimento storico nella Locale di Legnano-Lonate Pozzolo e al rapporto con lo stesso Rosi. Secondo il giudice, Cristello avrebbe avuto una funzione prevalentemente operativa. Una funzione che, nelle valutazioni conclusive, si estende anche al sodalizio contestato al capo principale proprio per effetto della sua dipendenza dalle direttive e dalla programmazione di Rosi. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione, avrebbe tentato non solo di riavviare l’attività della Locale, ma anche di estendere i propri piani oltre i confini tradizionali del contesto mafioso di riferimento, avvalendosi della struttura e degli uomini del gruppo di origine. È in questo quadro che viene collocata la figura di Cristello: non un nome isolato, ma un soggetto che, secondo le motivazioni, si muove dentro una rete di rapporti, riconoscimenti interni, ruoli e disponibilità operative.

«Associato da quarant’anni»

Nelle conversazioni captate, Cristello rivendica più volte la propria appartenenza. Dice di essere «associato da quarant’anni» e di avere iniziato «quando avevo sedici anni». Parole che, per il giudice, descrivono una dimensione identitaria prima ancora che operativa. Cristello, dunque, non si limita a richiamare una vicinanza ambientale o una frequentazione ma rivendica una storia, una collocazione, un riconoscimento. Parla dei «fratelli» che gli vogliono bene e afferma una disponibilità piena e immediata: «appena mi dici “fai”, io vado». E ancora: «se uno mi dice: “Andiamo, partiamo”, andiamo subito». Frasi che nelle motivazioni vengono lette come espressione di appartenenza e disponibilità. Il giudice le inserisce nel quadro della Locale di Legnano-Lonate Pozzolo e nel rapporto operativo con Rosi, indicato come asse centrale degli elementi di prova.

«Dei calabresi si devono spaventare tutti»

Alla dimensione identitaria, secondo le motivazioni, si affianca quella intimidatoria. È qui che emergono le frasi più dure. Cristello, in una conversazione ambientale, dice: «Quando arrivo io li faccio tremare a tutti. Quando vedono a me devono tremare tutti. Dei calabresi si devono spaventare tutti». Poi il riferimento diretto alla Locale: «La Locale di Legnano, Giacomo Cristello fa parte della Locale di Legnano». E ancora: «Quando c’è Cristello alla Locale di Legnano, tutto a posto». Per il giudice sono parole che collocano Cristello dentro il perimetro della Locale e che, allo stesso tempo, restituiscono il peso della reputazione mafiosa come strumento di pressione. Non solo appartenenza, dunque, ma anche capacità di evocare paura, riconoscimento e forza. In un altro passaggio, Cristello insiste: «Devono tremare quando vedono i calabresi». E aggiunge: «Ormai ho preso quella strada fino alla morte». Una frase che nelle motivazioni viene richiamata per spiegare il linguaggio identitario, il senso di appartenenza e la rivendicazione di un ruolo criminale.

Il rapporto con Rosi

Il legame con Rosi è uno dei punti centrali delle valutazioni del giudice. Nelle motivazioni si parla di un rapporto che emerge sia come frequentazione sia come canale operativo nelle dinamiche interne. Rosi, secondo la sentenza, avrebbe usato uomini e struttura del proprio gruppo di origine per proiettare i propri piani oltre il perimetro tradizionale della Locale. Cristello, in questa lettura, rappresenta uno degli strumenti operativi di quel disegno. Un soggetto da attivare, da coinvolgere, da far pesare nei momenti in cui servivano presenza, pressione e reputazione. Il suo nome compare anche nel capitolo legato alla vicenda del ristorante Bel Sit, con riferimenti a pressioni e minacce per ottenere la cessione della gestione dell’attività commerciale. Anche in quel contesto, nelle carte, il ruolo di Cristello viene letto insieme a quello di Rosi e alla capacità del gruppo di esercitare pressione psicologica sulla vittima.

Il troncone ordinario ancora in aula

Il quadro tracciato dalle motivazioni riguarda il troncone definito con rito abbreviato. È lì che Cristello è stato condannato a 11 anni e 2 mesi. Ma Hydra non si è chiuso con quella sentenza. Il processo ordinario è in corso in queste settimane davanti al Tribunale di Milano e dovrà affrontare, nel contraddittorio dibattimentale, molti dei capitoli già cristallizzati nelle motivazioni dell’abbreviato. Per questo il passaggio su Cristello assume un peso ulteriore. Le motivazioni offrono una prima lettura giudiziaria del suo ruolo, ma il procedimento ordinario sta portando in aula collaboratori, testimoni e imputati chiamati a confrontarsi con l’impianto accusatorio della Dda. (g.curcio@corrierecal.it)

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