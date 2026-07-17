Rissa in un locale a Tropea, cinque fogli di via disposti dal questore

i provvedimenti

TROPEA Cinque provvedimenti di prevenzione sono stati adottati dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta il 2 maggio scorso all’interno di un noto locale del lungomare di Tropea. L’episodio aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri che avevano identificato i partecipanti allo scontro e denunciato cinque persone con l’accusa di rissa. Al termine degli approfondimenti svolti dalla divisione anticrimine della questura, e sulla base della segnalazione dei militari dell’Arma, il questore ha disposto cinque fogli di via obbligatori dal Comune di Tropea: i destinatari sono due giovani residenti a Vibo Valentia e tre residenti a Mileto. Per due dei soggetti coinvolti è stato inoltre emesso anche l’avviso orale, misura di prevenzione con la quale il questore richiama formalmente il destinatario a mantenere una condotta conforme alla legge. I provvedimenti, spiega la Questura, sono finalizzati a prevenire ulteriori episodi di violenza nei luoghi della movida e a garantire la sicurezza pubblica in una fase dell’anno caratterizzata dal consistente afflusso di turisti nella cittadina tirrenica.

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