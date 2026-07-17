Rissa in un locale a Tropea, cinque fogli di via disposti dal questore
I provvedimenti riguardano altrettanti giovani coinvolti nello scontro del 2 maggio sul lungomare. Per due di loro anche l’avviso orale della Questura di Vibo Valentia
TROPEA Cinque provvedimenti di prevenzione sono stati adottati dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta il 2 maggio scorso all’interno di un noto locale del lungomare di Tropea. L’episodio aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri che avevano identificato i partecipanti allo scontro e denunciato cinque persone con l’accusa di rissa. Al termine degli approfondimenti svolti dalla divisione anticrimine della questura, e sulla base della segnalazione dei militari dell’Arma, il questore ha disposto cinque fogli di via obbligatori dal Comune di Tropea: i destinatari sono due giovani residenti a Vibo Valentia e tre residenti a Mileto. Per due dei soggetti coinvolti è stato inoltre emesso anche l’avviso orale, misura di prevenzione con la quale il questore richiama formalmente il destinatario a mantenere una condotta conforme alla legge. I provvedimenti, spiega la Questura, sono finalizzati a prevenire ulteriori episodi di violenza nei luoghi della movida e a garantire la sicurezza pubblica in una fase dell’anno caratterizzata dal consistente afflusso di turisti nella cittadina tirrenica.
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