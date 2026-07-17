Ferrovie, via libera a 4 miliardi di nuovi investimenti per la rete nazionale

Aggiornato contratto Mit-Rfi

ROMA Circa quattro miliardi di euro di nuove risorse sono state contrattualizzate con l’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS). Si completa così l’iter previsto dalla normativa vigente, dopo l’informativa resa al Cipess a dicembre 2025. Lo si legge in una nota FS. L’aggiornamento prevede nuove risorse destinate al finanziamento degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale. In particolare, sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro di risorse vincolate, destinate a specifici interventi, da disposizioni normative (Decreto Alluvioni, Fondi A22, fondi destinati alla prosecuzione delle opere pubbliche e all’adeguamento dei prezzi, POR Sicilia e Calabria, nonché le convenzioni con enti locali) e 2,2 miliardi di euro di nuove risorse non vincolate previste dalla Legge di Bilancio 2025. Di queste ultime, 1,1 miliardi di euro destinati al finanziamento degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione dei programmi e altrettanti 1,1 miliardi di euro finanzieranno i fabbisogni residui e i maggiori oneri connessi agli investimenti del Pnrr. L’Aggiornamento 2025 costituisce atto integrativo del Contratto di Programma Mit-Rfi 2022-2026, parte Investimenti, e conferma l’impegno condiviso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana nel proseguimento del piano di sviluppo, potenziamento tecnologico e modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Le nuove risorse consentiranno di sostenere l’avanzamento degli interventi strategici già programmati, garantendo continuità alle opere in corso e rafforzando il percorso di realizzazione degli investimenti previsti dal Pnrr. Un impegno che contribuisce a rendere la rete ferroviaria sempre più efficiente, moderna, sicura e sostenibile, a beneficio della mobilità delle persone e delle merci e della competitività del Paese.

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