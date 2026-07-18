Jorge Vargas alla guida della Vigor Lamezia: ufficiale la nomina del nuovo tecnico

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LAMEZIA TERME La Vigor Lamezia ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Jorge Vargas. Il tecnico cileno, classe 1976, raccoglie così la sfida di guidare il club nel prossimo campionato, portando in dote una lunga esperienza maturata sia da calciatore che da allenatore. Nato a Santiago del Cile, Vargas è un volto ben noto del calcio italiano. Nel corso della sua carriera da difensore ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A, indossando le maglie di Reggina, Empoli e Livorno, oltre a essere stato uno dei punti di riferimento della Nazionale cilena.

Conclusa l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso in panchina, distinguendosi per personalità e preparazione. L’ultima esperienza è stata alla guida della Pro Patria tra i professionisti, mentre in precedenza ha fatto parte dello staff tecnico di Roberto Donadoni nelle sue esperienze all’estero.

Con l’arrivo di Vargas, la Vigor Lamezia punta ad aprire un nuovo ciclo tecnico, affidandosi a un profilo di esperienza internazionale e profonda conoscenza del calcio italiano. Il club ha accolto il nuovo allenatore con un messaggio di benvenuto, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni e successi alla guida dei colori biancoverdi. (redazione@corrierecal.it)