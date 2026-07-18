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Banda della Uno Bianca, al via l’incidente probatorio

Gli accertamenti sui dispositivi dell’ex poliziotto

Pubblicato il: 18/07/2026 – 17:46
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Banda della Uno Bianca, al via l’incidente probatorio
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BOLOGNA Inizierà mercoledì mattina alle 9, nella caserma dei Carabinieri di viale Panzacchi a Bologna, l’incidente probatorio sui dispositivi elettronici- computer e telefono- di Pietro Gugliotta, l‘ex poliziotto e componente della banda della Uno bianca morto suicida a gennaio nel cortile della sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. Gli accertamenti irripetibili sono stati disposti dalla Procura di Bologna nell’ambito dell’inchiesta per concorso in omicidio, a quanto risulta ancora contro ignoti, sulla banda della Uno bianca, che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì oltre 100 tra l’Emilia-Romagna e le Marche. L’indagine è stata avviata a seguito di un esposto presentato nel 2023 da alcuni familiari delle vittime, assistiti dagli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser. Per gli accertamenti che inizieranno mercoledì, i due legali nomineranno come consulente tecnico di parte Lorenzo Benedetti. 

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