Vinitaly and the City Sibari, la De.Co. Identitaria protagonista del talk promosso da UNPLI Calabria

l’incontro

SIBARI Si è concluso con un importante successo il talk “L’identità che unisce: le Pro Loco, i territori e le comunità protagonisti della De.Co. Identitaria”, ospitato all’interno di Vinitaly and the City Sibari 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla promozione delle eccellenze enogastronomiche e territoriali del Mezzogiorno.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto sul valore della De.Co. Identitaria, il progetto promosso da UNPLI Calabria, con il sostegno della Regione Calabria e di ARSAC, nato per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei territori attraverso il ruolo fondamentale delle Pro Loco e delle amministrazioni comunali.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente regionale UNPLI Calabria, Filippo Capellupo, che ha ribadito come la rete delle Pro Loco rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per custodire, raccontare e promuovere l’identità delle comunità locali, trasformando tradizioni, produzioni tipiche e cultura in autentiche opportunità di crescita.

Nel corso del talk è intervenuta Manuela Filice, responsabile del progetto De.Co. Identitaria, illustrando il percorso già avviato in numerosi comuni calabresi e i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra istituzioni, amministrazioni comunali e Pro Loco. Un lavoro che continua a rafforzare il senso di appartenenza delle comunità e a costruire una rete regionale capace di mettere in relazione identità, turismo, cultura ed economia locale.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei Comuni di Alessandria del Carretto, Dipignano, Laino Borgo, Montalto Uffugo, Mormanno, Roggiano Gravina e Spezzano della Sila, testimonianza concreta dell’interesse crescente verso un progetto che pone al centro il patrimonio identitario come leva strategica per lo sviluppo dei territori.

L’inserimento del progetto De.Co. Identitaria nel programma di Vinitaly and the City Sibari conferma il valore dell’iniziativa e il riconoscimento del lavoro portato avanti da UNPLI Calabria nel creare un modello innovativo di valorizzazione territoriale, capace di unire tradizioni, produzioni locali, cultura e promozione turistica.

La partecipazione all’evento ha rappresentato inoltre un’importante occasione per far conoscere ad un pubblico nazionale e internazionale il patrimonio identitario della Calabria, dimostrando come le eccellenze locali possano diventare ambasciatrici di un territorio ricco di storia, autenticità e prospettive di sviluppo.

UNPLI Calabria rinnova il proprio ringraziamento agli organizzatori di Vinitaly and the City Sibari, alla Regione Calabria, ad ARSAC, ai sindaci presenti, alle Pro Loco coinvolte e a tutti coloro che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, continuano a sostenere un progetto che guarda al futuro partendo dalle radici.

Perché valorizzare l’identità significa costruire comunità più forti, territori più attrattivi e una Calabria sempre più protagonista.