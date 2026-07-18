RSU Rolltek, Cisal Metalmeccanici ancora prima forza sindacale: tre seggi su tre

Il voto

CATANZARO Concluse le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) alla Rolltek Srl di Catanzaro. L’affluenza alle urne è stata altissima, con la partecipazione di più dell’80% dei lavoratori aventi diritto. Un dato che testimonia, anche in Calabria, la grande voglia di partecipazione democratica nei luoghi di lavoro. La Cisal metalmeccanici si conferma la prima forza sindacale all’interno dell’azienda, ottenendo un consenso straordinario pari al 100% dei voti validi. Un risultato che consegna alla sigla sindacale tre delegati su tre seggi disponibili.

I candidati eletti sono: Luigi Prunestì (risultato il più votato in assoluto con 15 preferenze), Maurizio Tomaino e Vittorio Crudo.

“Questo risultato – ha dichiarato Luigi Prunestì commissario territoriale di Catanzaro– premia il lavoro svolto in questi anni al fianco dei lavoratori e la coerenza delle nostre proposte. Un mandato chiaro che ci spinge a continuare a difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare la perdita del potere d’acquisto dei salari. Un ringraziamento speciale -ha aggiunto Prunestì- va a tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia, ai candidati che si sono messi in gioco e ai componenti del seggio elettorale per il corretto svolgimento delle operazioni”. La nuova RSU – ha concluso Prunestì- si metterà immediatamente al lavoro per affrontare tutte le sfide aperte nel nostro sito produttivo.