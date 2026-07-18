Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il dramma

Tragedia nell’Adda: muoiono zio e nipotino

I carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica

Pubblicato il: 18/07/2026 – 21:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia nell’Adda: muoiono zio e nipotino
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

MILANO Doppia tragedia nelle acque del fiume Adda, nel tratto tra Truccazzano (Milano) e Rivolta d’Adda (Cremona), in località Golfo Rivolta. Un bambino di 4 anni, di origine indiana, si è buttato in acqua ed è stato raggiunto dallo zio, che ha cercato di salvarlo. L’uomo, forse colto da un malore durante il tentativo di soccorso, è annegato. Il fratello dell’uomo, presente sul posto, è sotto choc. Il piccolo è stato recuperato in condizioni disperate e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però è deceduto poche ore dopo l’arrivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dello zio, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Argomenti
118
annegato
bambino
elisoccorso
fiume adda
morti
Top
zio
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x