Tragedia nell’Adda: muoiono zio e nipotino

Il dramma

MILANO Doppia tragedia nelle acque del fiume Adda, nel tratto tra Truccazzano (Milano) e Rivolta d’Adda (Cremona), in località Golfo Rivolta. Un bambino di 4 anni, di origine indiana, si è buttato in acqua ed è stato raggiunto dallo zio, che ha cercato di salvarlo. L’uomo, forse colto da un malore durante il tentativo di soccorso, è annegato. Il fratello dell’uomo, presente sul posto, è sotto choc. Il piccolo è stato recuperato in condizioni disperate e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però è deceduto poche ore dopo l’arrivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dello zio, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.