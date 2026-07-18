Precipita nel dirupo durante un’escursione: maxi operazione di soccorso alle Cascate del Maesano

Parco nazionale dell’aspromonte

Nella giornata odierna, la Sala Operativa del 118 Calabria Sud ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e i Vigili del Fuoco a seguito della segnalazione di un escursionista ferito lungo il percorso delle Cascate del Maesano, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’uomo è rimasto coinvolto in una caduta da un’altezza di circa 5/10 metri, riportando un politrauma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Presidio Rurale di Gambarie e i tecnici del Soccorso Alpino delle Stazioni Aspromonte e Catanzaro. Raggiunto il ferito, i tecnici del soccorso alpino hanno prestato le prime cure sanitarie, provvedendo alla medicazione delle ferite superficiali, all’immobilizzazione di una sospetta frattura a un arto, al posizionamento del collare cervicale, della fascia pelvica e del materasso a depressione, garantendo la completa immobilizzazione del paziente prima del trasferimento nella barella in dotazione all’elicottero. Le operazioni di recupero sono state effettuate dall’elicottero Drago 68 dei Vigili del Fuoco, decollato da Catania, il cui equipaggio ha provveduto al recupero mediante verricello. Il paziente è stato successivamente trasferito in una piazzola dove era in attesa un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato tempestivamente presso l’ospedale più idoneo per le cure necessarie. L’intervento si è concluso con successo grazie alla perfetta sinergia tra Sala Operativa 118 Calabria Sud, Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, Vigili del Fuoco, equipaggio dell’elicottero Drago 68, personale del 118 e Guardia di Finanza, dimostrando ancora una volta l’importanza del lavoro di squadra nelle operazioni di soccorso in ambiente impervio.