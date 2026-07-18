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Bardi e Occhiuto, inserire Maratea nella denominazione dello scalo aereo di Scalea

Le due località, una in Basilicata e l’altra in Calabria, distano 30 chilometri

Pubblicato il: 18/07/2026 – 23:30
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Bardi e Occhiuto, inserire Maratea nella denominazione dello scalo aereo di Scalea
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POTENZA “Insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto abbiamo condiviso la volontà che il futuro scalo aereo di Scalea (Cosenza) assuma la denominazione di ‘Scalea-Maratea’ (località che distano 30 km l’una dall’altra), una scelta che riconosce il valore strategico di un territorio che, pur appartenendo a due regioni diverse, rappresenta un’unica grande destinazione turistica del Mezzogiorno”. Lo ha detto – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, l’evento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea (Potenza).
 Si tratta di “un’importante iniziativa destinata – è scritto nella nota – a rafforzare l’accessibilità dell’area tirrenica”. Secondo il governatore lucano, “inserire il nome di Maratea nello scalo – che dovrebbe partire dal mese di gennaio 2027 – significa dare maggiore visibilità alla Basilicata sulle rotte aeree e rafforzare l’attrattività internazionale dell’intero comprensorio. L’obiettivo è favorire collegamenti sempre più rapidi con Roma e con altre destinazioni attraverso aeromobili di piccole e medie dimensioni, mettendo a sistema le potenzialità di Calabria e Basilicata. La collaborazione tra regioni confinanti – ha aggiunto Bardi – è la strada giusta per superare i confini amministrativi e costruire servizi capaci di generare sviluppo, turismo e nuove opportunità per cittadini e imprese. Quando i territori fanno squadra – ha concluso il presidente della Regione Basilicata – i benefici si estendono ben oltre i rispettivi confini: è questa la visione che intendiamo portare avanti: un Mezzogiorno che cresce attraverso la cooperazione istituzionale e investimenti che migliorano concretamente l’accessibilità e la competitività dei nostri territori”.

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