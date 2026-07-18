Incendi in Calabria, circa 150 interventi: canadair ed elicottero in azione a Copanello – VIDEO

Gli interventi

CATANZARO Le elevate temperature e il vento non danno tregua alla Calabria, dove gli incendi di vegetazione continuano a moltiplicarsi impegnando senza sosta i Vigili del Fuoco nella difesa di abitazioni, popolazione e patrimonio boschivo. Nelle ultime ore sono stati registrati circa 150 interventi per incendi di vegetazione, tra quelli già conclusi e quelli ancora in corso, che hanno interessato tutte le province della regione. Le situazioni più critiche si registrano nelle province di Catanzaro e Cosenza.

Vasto incendio tra Copanello e Squillace

Nel territorio della provincia di Catanzaro è in corso un vasto intervento tra la località Copanello, nel comune di Stalettì, e il comune di Squillace. Sul posto operano le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, della Sede Centrale e del Distaccamento di Soverato, supportate da una squadra boschiva e da un’autobotte per il rifornimento idrico.

Le operazioni sono coordinate da un direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), mentre un canadair sta effettuando lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra, nel tentativo di evitare che le fiamme raggiungano due villaggi turistici della zona. A supporto degli interventi è giunto sul posto anche l’elicottero Drago VF68 dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Paura a Catanzaro, fiamme al Bivio Nalini

Particolarmente critica la situazione registratasi nel pomeriggio all’ingresso del quartiere marinaro del comune di Catanzaro, dove un incendio ha interessato l’area di viale Europa e la rotatoria del Bivio Nalini, provocando disagi alla circolazione stradale e minacciando le abitazioni delle vicinanze.

L’appello dei Vigili del Fuoco

Di fronte a un quadro emergenziale diffuso su tutto il territorio regionale, i Vigili del Fuoco rinnovano l’invito alla cittadinanza a evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi e a segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio chiamando i numeri di emergenza.