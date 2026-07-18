Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Maltempo

Grandine sul concerto di Bad Bunny: feriti

Sono stati soccorsi dal personale del 118

Pubblicato il: 18/07/2026 – 22:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Grandine sul concerto di Bad Bunny: feriti
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

MILANO La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 la città di Milano, ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all’ippodromo San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Diversi spettatori sono rimasti ferite, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni dalla grandine e soccorsa dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

Argomenti
Bad Bunny
CONCERTO
feriti
grandine
MILANO
San Siro
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x