Grandine sul concerto di Bad Bunny: feriti

Maltempo

MILANO La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 la città di Milano, ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all’ippodromo San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Diversi spettatori sono rimasti ferite, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni dalla grandine e soccorsa dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.