Reggina, lunedì 20 la presentazione del nuovo progetto con Lotito e Cannizzaro

La presentazione

REGGIO CALABRIA Dopo un lungo periodo di silenzio, la Reggina del neo patron Claudio Lotito torna a comunicare ufficialmente con la propria tifoseria e con la città. Il club amaranto ha infatti annunciato una conferenza stampa pubblica nel corso della quale verrà presentato il nuovo progetto sportivo, alla presenza del patron Claudio Lotito e del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio, alle ore 19, presso lo stadio “Oreste Granillo”, con ingresso dalla tribuna Ovest. La conferenza sarà aperta non solo agli organi di informazione, ma anche ai tifosi e a tutti i cittadini.

La nota diffusa dalla società

“L’alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Lunedì 20 luglio, allo stadio “Oreste Granillo”, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ed il patron della Reggina Claudio Lotito interverranno in conferenza stampa, per illustrare alla città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo amaranto. Reggio Calabria e la Reggina, un connubio ultrasecolare e inscindibile, che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la Reggina, pronte a ripartire. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19:00, con ingresso dalla tribuna Ovest, e sarà aperta anche ai tifosi” (redazione@corrierecal.it)