Mayday al largo di Capo Colonna, salvata una famiglia austriaca in barca

Il salvataggio

CROTONE La Guardia costiera di Crotone ha effettuato nella notte un’attività di soccorso e assistenza a favore di una unità da diporto di circa 10 metri. L’operazione, coordinata nelle fasi iniziali dal V MRSC Reggio Calabria, ha visto impegnati in mare i militari per oltre 14 ore. A bordo dell’imbarcazione c’era una famiglia austriaca di tre persone, tra cui un minore, in difficoltà a causa di un principio di allagamento dovuto a un’infiltrazione d’acqua nel vano motore. L’allarme, scattato a seguito di un segnale di “Mayday” lanciato via radio dall’unità, che si trovava a circa 36 miglia nautiche a sud-est di Capo Colonna (Crotone), ha fatto sì che venisse disposto l’impiego della motovedetta CP321 SAR di Crotone. Giunta sul posto, dopo essersi assicurata dell’incolumità delle persone a bordo, la motovedetta ha scortato l’unità e dato assistenza al mezzo fino al porto vecchio di Crotone.

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