Hashish, cocaina e marijuana: arrestate 12 persone

controlli antidroga

ROMA Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai carabinieri del comando provinciale di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento criminalità diffusa e grave. Nel fine settimana sono state arrestate 12 persone, sequestrati hashish, cocaina e marijuana, oltre a contanti ritenuti guadagno delle attività illecite. I militari della stazione Viale Libia, supportati dai colleghi del nucleo operativo della compagnia Parioli, hanno arrestato un romano di 42 anni, con precedenti, e una donna di 37, incensurata. L’uomo è stato notato in via Dancalia mentre tentava di allontanarsi a piedi alla vista dei militari; subito bloccato, è stato trovato con una dose di marijuana. Nell’abitazione della coppia, un vero e proprio deposito di droga: sequestrati 2,572 kg di hashish, 2 kg di marijuana e 493 grammi di cocaina. All’altezza dell’ingresso nord del centro residenziale Olgiata, in via Formellese, i carabinieri della Stazione Le Rughe hanno arrestato un romano di 44 anni trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 335 euro in contanti. In via Pievebovigliana, i carabinieri della Stazione San Basilio hanno arrestato un 35enne e la madre 62enne, entrambi con precedenti. L’uomo è stato fermato sotto casa con 2 grammi di cocaina; nascosti tra gli effetti personali della madre altri 3 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish.

Hashish e cocaina

In via delle Isole Curzolane, i carabinieri della stazione Città Giardino hanno arrestato una donna di 57 anni sorpresa a bordo della propria auto con 7 involucri di cocaina, uno di hashish e 360 euro in contanti. Sempre in via delle Isole Curzolane, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Monte Sacro hanno intimato l’alt a un 58enne a bordo di un’auto. L’uomo è stato trovato con 5,4 grammi di cocaina e 35 euro in contanti. Durante il controllo, ha improvvisamente ingoiato altri involucri di droga; soccorso dal 118, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sandro Pertini non in pericolo di vita, dove rimane piantonato in stato di arresto. I carabinieri della stazione di Centocelle hanno arrestato un 22enne fermato a bordo di un’autovettura in piazza delle Conifere con 11 grammi di cocaina e 220 euro. In casa gli sono stati sequestrati altri 214 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e ulteriori 4.535 euro in contanti. In viale Bruno Buozzi, i carabinieri della stazione Parioli hanno arrestato un 35enne sorpreso su un motorino con 39 involucri di cocaina per un peso complessivo di 32 grammi. In via Prenestina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in due distinti interventi, hanno arrestato un 27enne trovato con 8,4 grammi di cocaina a bordo di un’utilitaria e, all’incrocio con via Ronconi, un marocchino di 30 anni alla guida di un’auto a noleggio con 19 dosi di cocaina e 500 euro in contanti. Infine, in via dell’Archeologia, i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca hanno arrestato un marocchino di 27 anni, senza fissa dimora, sorpreso in strada con 41 involucri di cocaina e 290 euro.

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