Incidente mortale sulla Statale 106, un morto e due feriti a Sellia Marina

la tragedia

SELLIA MARINA Ancora sangue sulle strade calabresi. Un giovane di 24 anni è morto questa notte dopo un incidente che ha coinvolto due veicoli, una Fiat Panda e una Fiat 500. Dopo lo scontro, il giovane è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, liberato solamente grazie al soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina. Altre due persone sono rimaste ferite, mentre la vittima è deceduta in ospedale. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche Carabinieri e squadre Anas per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità. (redazione@corrierecal.it)

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