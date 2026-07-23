Briatico, occupazione abusiva del demanio: sequestrate 13 imbarcazioni

i controlli

VIBO VALENTIA Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di tutela del demanio marittimo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto delle occupazioni abusive di aree demaniali. L’attività ispettiva, svolta presso la località Sant’Irene del Comune di Briatico, ha consentito di accertare l’occupazione stabile di un’area demaniale marittima di circa 350 metri quadrati, utilizzata per il ricovero di 13 imbarcazioni da diporto con i relativi motori marini. Gli approfondimenti eseguiti presso gli uffici comunali hanno evidenziato che la precedente concessione demaniale, rilasciata per tale utilizzo, era scaduta il 31 dicembre 2025 e che non risultava presentata alcuna richiesta di rinnovo. Alla luce degli elementi acquisiti, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di tredici imbarcazioni e dei rispettivi motori marini per un valore totale di circa 100.000 euro, deferendo all’Autorità Giudiziaria i soggetti ritenuti responsabili della violazione che disciplina l’occupazione arbitraria del demanio marittimo. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela del patrimonio pubblico, del territorio e della legalità economica, assicurando il rispetto della normativa posta a presidio dei beni appartenenti alla collettività. Si ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, vale il principio di presunzione di innocenza delle persone coinvolte e che l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la diffusione del presente comunicato.

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