Controlli lungo il litorale crotonese, 15 sanzioni: sette riguardano moto d’acqua

Sicurezza in mare

CROTONE Sessantasei controlli e quindici sanzioni nel corso del mese di luglio lungo il litorale crotonese. È il bilancio dell’attività di vigilanza intensificata in concomitanza con l’aumento delle presenze turistiche nelle principali località balneari della provincia. I controlli hanno interessato sia la costa sia le acque prospicienti il litorale, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla nautica da diporto e all’utilizzo delle moto d’acqua. Nel corso delle verifiche sono stati elevati complessivamente 15 verbali per violazioni della normativa di settore. Sette contestazioni hanno riguardato conducenti di moto d’acqua sorpresi a effettuare manovre irregolari nelle vicinanze della fascia costiera riservata alla balneazione, con possibili rischi per la sicurezza dei bagnanti. Il dispositivo di controllo è finalizzato a garantire il rispetto delle regole sulla navigazione da diporto, la tutela di bagnanti e diportisti, la salvaguardia dell’ambiente e del demanio marittimo e il contrasto agli illeciti commessi in mare. Le attività di vigilanza proseguiranno per tutta la stagione balneare, anche in collaborazione con le altre autorità competenti, per assicurare una fruizione del mare sicura e rispettosa della legalità. (redazione@corrierecal.it)

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