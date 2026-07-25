Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, scossa avvertita fino a Roma e Napoli

il sisma

Una forte scossa di terremoto ha svegliato nella notte una vasta area del Centro-Sud. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:08 di oggi, sabato 25 luglio, con epicentro localizzato a due chilometri a ovest di Pizzone, in provincia di Isernia, e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa, durata alcuni secondi, è stata avvertita distintamente in tutto l’Isernino e anche nelle aree confinanti di Abruzzo, Lazio e Campania. Segnalazioni sono arrivate in particolare dalle province di Chieti, L’Aquila e Caserta. Nei comuni più vicini all’epicentro numerose persone, svegliate dal movimento tellurico, sono scese in strada per paura di ulteriori scosse. Subito dopo il terremoto sono scattate le verifiche da parte delle autorità locali, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Al momento non risultano danni a persone o cose e non sono state segnalate criticità alle infrastrutture o agli edifici. La situazione resta comunque sotto osservazione. Una seconda scossa, più lieve, è stata registrata alle 3:41 nella stessa zona. In questo caso la magnitudo rilevata è stata di 2.2, con ipocentro a circa 9 chilometri di profondità.

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