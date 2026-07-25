Ignorano l’alt e fuggono per le strade di Crotone e Cirò Marina, due denunciati

Controlli dei carabinieri

CROTONE Due conducenti avrebbero ignorato l’alt dei carabinieri, dandosi alla fuga lungo le strade di Crotone e Cirò Marina. Entrambi sono stati successivamente identificati e denunciati al termine degli accertamenti condotti dai militari del Comando provinciale. Il primo episodio si è verificato nel capoluogo. Durante un servizio di perlustrazione, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter Yamaha TMAX. L’uomo, un trentaseienne residente a Catanzaro, anziché fermarsi avrebbe accelerato improvvisamente, compiendo una serie di manovre ritenute pericolose per gli altri utenti della strada. Il motociclista sarebbe inizialmente riuscito a far perdere le proprie tracce, ma le successive indagini hanno consentito ai militari di ricostruire il percorso seguito dal mezzo e di risalire alla sua identità. Al termine degli accertamenti, il trentaseienne è stato denunciato in stato di libertà.

Un episodio analogo si è verificato intorno all’1.30 a Cirò Marina. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Panda, che avrebbe però proseguito la marcia dandosi alla fuga per le vie del centro. Alla guida si trovava un cinquantenne nato in Germania, residente ad Alessandria e domiciliato a Cirò Marina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, inoltre, era privo della patente perché precedentemente revocata. Dopo essere riuscito a sottrarsi al controllo, si sarebbe reso irreperibile per oltre 48 ore, prima di essere rintracciato dai carabinieri. Il cinquantenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione del Codice della strada relativa all’inosservanza dell’alt e alla conseguente fuga pericolosa. Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata da Domenico Guarascio, rientrano nei controlli disposti sul territorio per contrastare le condotte di guida pericolose e tutelare la sicurezza della circolazione stradale. (redazione@corrierecal.it)

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