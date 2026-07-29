Italia, il ritorno di Mancini: «Cercherò di far giocare bene la squadra»

la presentazione

ROMA «Cercherò di far giocare così bene la nazionale, cosi’ che i tifosi mi perdonino». Lo ha detto Roberto Mancini, neo ct dell’Italia, rispondendo a una domanda sull’accoglienza dei tifosi dopo il divorzio nel 2023. «Come mi immagino l’accoglienza dei tifosi? Sono l’allenatore della nazionale, capisco che quando capitano queste cose ci possono essere persone contro. Cercherò di far giocare bene la squadra. Come si cancella il 2023? Io cercherò di mettere in campo una squadra che proverà a fare quanto fatto anni fa, i giocatori ci sono e gli va data fiducia. Cercheremo di giocare bene». «Se mi impegno a garantire di andare oltre i 4 anni di contratto? Quando sono arrivato la scorsa volta, sono stato cinque anni che sono tanti, e questo è il ruolo che più mi piace: abbiamo fatto un contratto di quattro anni, spero di vincere un trofeo o due e poter rimanere anche dopo».