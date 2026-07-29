Lamezia, vasto incendio tra San Minà e Acquafredda: in azione Canadair ed elicotteri – FOTO E VIDEO

GLI INTERVENTI

È in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per un vasto incendio di vegetazione divampato tra le località San Minà e Acquafredda, nel territorio comunale di Lamezia Terme. Sul posto sono operative le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme e la squadra AIB dei Vigili del Fuoco volontari del Comando di Catanzaro. Presente anche un DOS, Direttore delle operazioni di spegnimento, incaricato di coordinare le attività. A causa dell’impervietà dell’area interessata e della notevole estensione del fronte di fuoco, è stato disposto l’impiego di mezzi aerei antincendio. Nelle operazioni sono impegnati un Canadair, un elicottero S-64F della flotta aerea dello Stato e un elicottero della Regione Calabria. A supporto delle squadre sono presenti anche uomini e mezzi di Calabria Verde e un’autobotte della Regione Calabria per il rifornimento idrico. La densa colonna di fumo è visibile anche dal litorale lametino, dove ha destato apprensione tra i numerosi bagnanti. A richiamare l’attenzione anche la continua attività dei mezzi aerei, impegnati nei prelievi d’acqua in mare e nei successivi lanci sulle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. (redazione@corrierecal.it)

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