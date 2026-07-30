Creta in fiamme, evacuate 8mila persone: tre morti

vasto incendio

Circa ottomila persone, tra residenti e turisti, sono state evacuate dalla località costiera di Agia Galini, nel sud di Creta, a causa del vasto incendio che continua a interessare la prefettura di Rethymno. Lo ha dichiarato all’emittente pubblica “Ert” la vicegovernatrice regionale di Rethymno, Mary Lioni, precisando che le operazioni di sgombero dei centri abitati minacciati sono state completate con successo. L’incendio, divampato nell’area di Krya Vrysi, si è esteso su più fronti, spinto da venti tra sette e otto Beaufort, e ha portato all’evacuazione anche di Orne, Saktouria e Melambes. Gli abitanti e i visitatori di Agia Galini sono stati indirizzati verso Tympaki, mentre autobus e mezzi delle autorità sono stati impiegati per trasferire le persone prive di mezzi propri. Le fiamme hanno raggiunto abitazioni e strutture turistiche e hanno costretto la Guardia costiera a intervenire anche via mare: 19 persone rimaste bloccate nell’area di Agios Pavlos sono state tratte in salvo e trasferite al porto di Kokkinos Pyrgos. Le operazioni di spegnimento restano difficili a causa dei forti venti e delle continue riaccensioni, mentre rinforzi sono stati inviati sull’isola. Durante le operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con ustioni, ma le sue condizioni non sono gravi. Allo stesso tempo, due veicoli dei vigili del fuoco sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Ieri tre vigili del fuoco greci hanno perso la vita nella lotta contro le fiamme, uno nei pressi di Agerano, nel Peloponneso, e altri due proprio a Creta, a sud della città di Rethymno.



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