Cosenza, cinque misure cautelari per traffico di droga

Il blitz

COSENZA Cinque persone sono state raggiunte da un’ordinanza di misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato tra la provincia di Cosenza e il Lazio. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Cosenza con il supporto della Squadra Mobile di Roma. Agli indagati vengono contestati, allo stato delle indagini e sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi, i reati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzati alla successiva cessione a terzi, nell’ambito di un’attività illecita sviluppatasi nel territorio della provincia di Cosenza. In particolare, l’ordinanza cautelare è stata adottata a seguito degli interrogatori preventivi espletati dal Gip, e degli indagati interessati dalla misura cautelare, quattro indagati sono raggiunti dalla misura cautelare personale degli arresti domiciliari con applicazione dei dispositivi elettronici di controllo (c.d. braccialetto elettronico) e uno della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, si è caratterizzata dalla specificità di procedere all’acquisizione di elementi probatori e si è sviluppata mediante servizi di OCP, corroborati dai relativi riscontri, acquisizioni di immagini del servizio di videosorveglianza ed attività tecniche. Gli elementi indiziari acquisiti hanno consentito di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), una serie di condotte illecite, quali il trasporto e la detenzione di sostanza stupefacente, funzionale alla successiva cessione a terzi, operato da due soggetti laziali e nell’interesse di tre soggetti cosentini, consentendo altresì il rinvenimento ed il sequestro di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Il procedimento per la fattispecie di reato ipotizzata è attualmente nella fase delle indagini preliminari.



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