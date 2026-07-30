Ermanno Quintieri trionfa al Campionato Italiano ACI Karting, vittoria nella KZ2 Under 18 e podio assoluto

in pista

COSENZA Il Campionato Italiano ACI Karting si conferma uno dei palcoscenici più prestigiosi del karting, capace di richiamare ad ogni appuntamento centinaia di piloti provenienti dall’Italia e dall’estero. La quarta prova stagionale, disputata al Kartodromo di Val Vibrata in provincia di Teramo, ha fatto registrare il record di 313 iscritti, a testimonianza dell’altissimo livello tecnico della manifestazione organizzata da ACI Sport. Tra i protagonisti del weekend c’è stato il pilota calabrese Ermanno Quintieri, autore di una prestazione di assoluto livello nella KZ2, la categoria regina del karting con cambio di marcia. La KZ2 rappresenta il massimo livello del karting internazionale: in pista si sfidano piloti professionisti, ufficiali e affermati, molti dei quali vantano esperienze nei campionati FIA e collaborazioni con case costruttrici. È una categoria in cui esperienza, tecnica e preparazione fanno la differenza, rendendo ogni risultato particolarmente prestigioso.

In questo contesto altamente competitivo, Quintieri ha conquistato la vittoria nella classifica KZ2 Under 18, imponendosi come migliore giovane in gara, e ha ottenuto anche un prestigioso terzo posto nella classifica assoluta, salendo sul podio insieme ad alcuni dei migliori specialisti della categoria. Un risultato che assume ancora più valore considerando il livello del Campionato Italiano ACI Karting, oggi riconosciuto come uno dei campionati nazionali più competitivi al mondo. Per Quintieri si tratta di un’importante conferma del proprio valore, dimostrando di poter competere ad armi pari con piloti molto più esperti in una delle categorie più difficili dell’intero panorama kartistico. Archiviato il successo nel Campionato Italiano ACI Karting, il pilota cosentino tornerà ora al volante della Porsche 911 GT3 Cup nella Porsche Carrera Cup Italia, il principale campionato monomarca Porsche italiano. Il prossimo appuntamento è fissato dal 18 al 20 settembre sul circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove Quintieri proseguirà la propria stagione. Il doppio programma tra kart e Porsche continua così a rappresentare un elemento distintivo del percorso sportivo di Ermanno Quintieri, che, a soli 18 anni, continua a raccogliere risultati di prestigio sia nel karting sia nelle competizioni GT, portando con orgoglio il nome della Calabria ai vertici del motorsport italiano.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato