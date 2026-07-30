Catanzaro, segnali di mercato e nuovi volti: il ritiro entra nel vivo

casa giallorossa

CATANZARO Il ritiro di Livigno del Catanzaro continua a offrire indicazioni non solo dal campo, ma anche sul fronte mercato. L’attenzione, infatti, è concentrata soprattutto su due assenze importanti nella prima uscita amichevole di ieri contro l’Fc Paradiso: quelle di Costantino Favasuli e Marco Pompetti. Per Favasuli il futuro sembra ormai sempre più lontano da Catanzaro. L’esterno è in procinto di compiere il salto in Serie A e nelle ultime ore prende quota l’ipotesi Napoli, con la trattativa che potrebbe entrare presto nella fase decisiva. Un’assenza che appare quindi legata alle dinamiche di mercato piuttosto che a motivazioni tecniche. Diversa, ma altrettanto significativa, la situazione di Pompetti. Il centrocampista, alcune settimane fa, aveva manifestato la volontà di lasciare il club e la sua mancata presenza nel primo test stagionale potrebbe essere proprio una conseguenza della richiesta di cessione, in attesa di sviluppi sul suo futuro. Nel frattempo il Catanzaro continua a lavorare anche sugli innesti. Dopo aver accolto i fratelli Tchaouna, la società guarda ancora alla Serie D e ha definito l’arrivo di Alejo Garnica, esterno argentino classe 2004 reduce da un’ottima stagione con il Nardò. Per lui è pronto un contratto triennale, segnale della volontà del club di investire su giovani prospetti di valore. Tornando all’amichevole si è chiusa con un successo per 3-1. A decidere l’incontro sono state le reti di Pittarello, dello stesso Garnica all’esordio in maglia giallorossa e di Koffi, offrendo a Giorgio Gorgone i primi riscontri positivi di una squadra ancora in piena costruzione ma già al centro di importanti movimenti di mercato. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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