Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

bollino rosso

Milano, treni in ritardo di due ore: disagi anche verso la Calabria

Circolazione segnata da un principio d’incendio e un danneggiamento a Verona

Pubblicato il: 30/07/2026 – 10:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Milano, treni in ritardo di due ore: disagi anche verso la Calabria
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

MILANO Giornata di disagi per i viaggiatori, a Milano, i cui treni oggi subiscono ritardi al momento anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati, a Firenze, un principio d’incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona. “I treni del nodo di Milano – scrive Rfi – potranno avere ritardi fino a 60 minuti o variazioni per un intervento dei Vigili del fuoco nella stazione di Milano Porta Garibaldi” localizzato al binario 20 e che ha causato una colonna di fumo nero. Ai ritardi per permettere l’azione dei pompieri si sommano quelli per i lavori nel nodo di Firenze “dalle ore 23 del 26 luglio alle ore 11 del 30 luglio” con “i treni AV e IC delle relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia, da e per Roma-Salerno-Reggio Calabria” che subiscono “limitazioni di percorso, cancellazioni, allungamento dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti”. Oltre a questi problemi si aggiungono quelli sulla linea Milano – Venezia dove la circolazione “è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per il danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti”. 

Argomenti
da milano in calabria
ritardo treni
Top
treni ritardo calabria
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x