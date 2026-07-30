Focus ‘Ndrangheta, blitz a Cirò Marina: controlli a tappeto e sequestri

L’operazione interforze

CROTONE Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Crotone, Franca Ferraro, è stata inserita un’ulteriore importante operazione interforze, questa volta eseguita nella città di Cirò Marina. L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, è stata svolta nel corso del pomeriggio di ieri ed ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Nell’ambito dei predetti servizi, la sezione della P.G. della Polizia Stradale, ha effettuato un controllo presso un esercizio di noleggio auto. A seguito dell’attività, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità ed hanno denunciato l’esercente per aver omesso di comunicare, sul portare dedicato, i dati degli utilizzatori dei veicoli a noleggio e per appropriazione indebita di un veicolo oggetto di ricerche in ambito internazionale. Nella circostanza, è stato individuato un veicolo dato in noleggio sebbene sottoposto a sequestro amministrativo. Conclusi gli accertamenti, gli agenti della Polizia Stradale hanno sottoposto a sequestro ulteriori 3 veicoli e il titolare è stato sanzionato anche per mancanza di registro carico e scarico dei veicoli usati, per mancanza del registro di agenzia di affari, per mancata esposizione della scia e per mancata esposizione delle tariffe delle agenzie d’affari (p.m.r. 2522€). Durante la medesima attività di controllo, personale dell’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato ha rintracciato un cittadino di nazionalità bangalese, irregolare sul territorio nazionale e, all’esito degli accertamenti, lo stesso è stato munito di un decreto di espulsione. Per la durata dell’intero servizio, personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture. Nel corso dei predetti controlli, personale della Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione ed ha deferito all’Autorità Giudiziaria una persona perché trovata in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre, medesimo personale ha sottoposto a sequestro amministrativo un’auto perché priva della copertura assicurativa. Personale della Capitaneria di Porto, inoltre, ha proseguito il controllo presso diverse attività commerciali.

Il bilancio

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 121 persone identificate, di cui nr. 26 con precedenti; 77 veicoli controllati, di cui 3 positivi nelle banche dati; 5 attività commerciali controllate; 1 soggetto deferito; 4 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 2522,00 euro; 4 sequestri; 4 sanzioni al Codice della Strada, nonché e nr. 1 sequestro amministrativo di veicolo. Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.