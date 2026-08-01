Blitz nei campi rom, 10 arresti. A San Ferdinando espulsi 12 stranieri irregolari – VIDEO

CONTROLLI A TAPPETO

Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei campi rom di Roma, Casoria, Bari e Bitonto e nella tendopoli di San Ferdinando, nel Reggino. Il bilancio complessivo è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni e 1.184 persone identificate. Controllati anche 194 veicoli.

12 espulsi a San Ferdinando

A San Ferdinando l’operazione interforze ha riguardato la tendopoli dei migranti, definitivamente sgomberata e demolita al termine delle attività avviate il 24 luglio. Nei giorni precedenti le forze dell’ordine avevano censito i cittadini extracomunitari presenti nell’insediamento, verificandone la posizione sul territorio nazionale e i requisiti per l’assegnazione degli alloggi messi a disposizione dal Comune di Rosarno. Complessivamente sono state controllate 458 persone; all’interno della tendopoli sono state ispezionate 60 tende e identificati 165 cittadini stranieri. Dodici gli irregolari espulsi: per otto è stato disposto l’allontanamento dall’Italia entro sette giorni, mentre quattro sono stati trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri. Durante le verifiche sono stati sequestrati dieci martelli, un’ascia, due mannaie, cinque strumenti atti allo scasso e venticinque coltelli a punta di diverse forme e dimensioni. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza 189 bombole del gas, successivamente rimosse da una ditta specializzata. Conclusi i controlli e il trasferimento degli aventi diritto nelle sistemazioni predisposte a Rosarno, le ruspe hanno abbattuto le strutture ancora presenti e l’intera area è stata bonificata. Nel dispositivo sono stati impiegati Polizia, carabinieri, Guardia di finanza, vigili del fuoco, polizie locali e Metropolitana, Protezione civile, 118 e Croce Rossa. A San Ferdinando sono stati identificati 458 soggetti, tra cui 165 cittadini extracomunitari. Sessanta tende sono state perquisite e all’interno dell’area sono state rinvenute e sequestrate diverse decine di armi bianche. Dodici cittadini stranieri irregolari sono stati espulsi, mentre altri 42 sono stati accompagnati in Questura per accertarne la posizione sul territorio nazionale. La tendopoli è oggetto da giorni di bonifica e sgombero, con i cittadini extracomunitari che sono stati trasferiti negli alloggi individuati dalle autorità. Alle operazioni hanno preso parte, insieme alla Polizia di Stato, anche carabinieri, Guardia di finanza, polizie locali, vigili del fuoco, Protezione civile, operatori del 118 e Croce rossa italiana.

Nella Capitale

A Roma sono stati arrestati nove cittadini stranieri, accusati a vario titolo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dodici persone sono state accompagnate in Questura e una è stata espulsa. Nel corso dei controlli nella Capitale sono state identificate 621 persone e verificati 150 veicoli. Con il supporto dell’Ama sono state rimosse tre tonnellate di materiale riconducibile ad attività di accattonaggio e decine di moduli abitativi in disuso. Sequestrati anche 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Napoli e Bari

A Casoria, nel Napoletano, è stato arrestato un cittadino serbo ricercato dal 2017 per furto aggravato. Sedici persone sono state inoltre denunciate per furto di energia elettrica. Dieci veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Controlli anche a Bari e Bitonto, dove sono stati identificati 75 cittadini stranieri, 27 dei quali con precedenti di polizia. Effettuate undici perquisizioni e controllati 19 veicoli.

Il video:

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