A TARANTO

TARANTO Prende forma lo Stadio del Nuoto “Torre d’Ayala”, una delle opere simbolo dei Giochi del Mediterraneo 2026. La nuova immagine notturna del cantiere mostra la vasca olimpionica esterna ormai completata, riempita e illuminata, con le corsie già installate e le tribune che si affacciano sull’impianto. La progettazione esecutiva e la realizzazione dello Stadio del Nuoto sono state affidate alla Ferraro Spa, gruppo delle costruzioni con radici a Lamezia Terme. La struttura si sviluppa su oltre 12mila metri quadrati e comprende due vasche olimpioniche da 50 metri, una coperta e una scoperta, destinate alle competizioni di nuoto e pallanuoto. Il cantiere è ormai nella fase conclusiva in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, la cui cerimonia inaugurale è prevista a Taranto il prossimo 21 agosto.