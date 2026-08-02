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Il modello Italia-Albania
Hub rimpatri in Paesi terzi, l’Ue apre all’Italia
«Pronti a valutare proposte concrete degli Stati»
Pubblicato il: 02/08/2026 – 22:38
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BRUXELLES Sui centri di rimpatrio europei “i prossimi passi spettano agli Stati membri. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute, basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l’intero percorso e in linea con il quadro giuridico”. Lo afferma un portavoce della Commissione europea interpellato sulla proposta italiana che riguarda i cosiddetti “return hub”, i centri di rimpatrio nei Paesi terzi.
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