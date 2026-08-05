Base Canadair, Murone: «Lamezia è baricentrica, propongo una riflessione in più»

IL MONITO

LAMEZIA TERME Quattro Canadair, un elicottero regionale e due squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato dalla serata di ieri in contrada Destra, nella zona montana di Gizzeria, per un vasto incendio di vegetazione. Le operazioni, coordinate da due direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde, sono proseguite nella mattinata. Il Comune di Lamezia Terme esprime vicinanza al Comune di Gizzeria e ringrazia gli equipaggi e le squadre impegnate.

«Un incendio che richiede quattro Canadair a pochi chilometri dalla nostra città ricorda una cosa semplice: quando le fiamme si avvicinano alle case, i minuti che un mezzo impiega ad arrivare non sono un dettaglio tecnico. – dichiara il Sindaco Mario Murone – L’aeroporto di Lamezia Terme è da circa vent’anni una delle tre basi permanenti dei Canadair in Italia e dispone già delle infrastrutture operative, di manutenzione e di ricovero. Per collocazione geografica è anche lo scalo più baricentrico rispetto al territorio regionale e a buona parte del Mezzogiorno». «La crescita dell’aeroporto è una buona notizia per la Calabria e comprendo che richieda spazi – aggiunge il Sindaco – Aggiungo un elemento di valutazione: a Lamezia le infrastrutture per la flotta antincendio esistono da vent’anni, e il sedime è tra i più ampi del Mezzogiorno. Su un’area di quelle dimensioni credo che lo spazio per entrambe le funzioni si possa trovare, e ne guadagnerebbe tutta la Calabria. In ogni caso, resta a Lamezia Terme la base dei Vigili del Fuoco con i suoi elicotteri e i suoi equipaggi ed è nel nostro hangar che si riparano i grandi elicotteri antincendio che poi volano in tutta Italia – conclude il Sindaco – Continueremo a lavorare con la Regione al fine di valutare le scelte prese affinché il sistema sia sempre più forte».

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