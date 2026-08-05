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La ministra Bernini torna in Calabria, visiterà domani l’Università Mediterranea di Reggio
Prevista una tappa domani pomeriggio presso la Cittadella dell’ateneo reggino. Sarà accompagnata dal sindaco Cannizzaro
Pubblicato il: 05/08/2026 – 16:03
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REGGIO CALABRIA Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini sarà domani a Reggio Calabria, per una visita istituzionale presso la Cittadella dell’Università degli Studi Mediterranea. Il Ministro, che si recherà nel pomeriggio in via dell’Università, sarà accompagnato dal sindaco della città Francesco Cannizzaro. Insieme visiteranno l’ateneo reggino alle 18.
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