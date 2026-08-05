Pizzo, al via il restauro della Chiesetta di Piedigrotta. Lavori da oltre 1,8 milioni di euro

un monumento da tutelare

PIZZO Un gioiello della Calabria, il secondo sito culturale più visitato della regione. La Chiesetta di Piedigrotta, che ogni anno attira migliaia e migliaia di visitatori, sarà finalmente restaurata, in modo da tutelare le opere all’interno risalenti allo scorso secolo. Il Comune di Pizzo, con l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Pititto, ha firmato nelle scorse settimane la convenzione con la Soprintendenza di Reggio Calabria, che si occuperà dei lavori di restauro conservativo per un valore di circa 1,8 milioni di euro. Un passo concreto verso il restauro della Chiesetta, al termine di un lungo e complesso iter iniziato a novembre 2025. I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2028.

Il monumento storico

Le opere, situate all’interno, risalgono alla fine dell’800 e all’inizio del secolo scorso, quando l’artista Angelo Barone diede vita a una serie di iconografie religiose scavate nella roccia. Fu poi il figlio Alfonso, nel 1915, ad aggiungere altri gruppi scultorei dando ulteriormente valore ad un monumento oggi simbolo della Calabria. Negli scorsi mesi, la tutela della Chiesetta di Piedigrotta era tornata di nuovo al centro del dibattito, dopo che l’azione erosiva del mare aveva portato alla scomparsa della piccola spiaggia di fronte il monumento. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato