Vibo, giurano 235 nuovi agenti della Polizia. «Fiducia, ascolto e vicinanza a chi ha bisogno» – VIDEO

la cerimonia

VIBO VALENTIA Hanno giurato questa mattina 235 Allievi agenti che entreranno ufficialmente a far parte della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta alla Scuola di Polizia “Andrea Campagna” di Vibo Valentia, al termine del 233° corso di formazione durato dieci mesi, alla presenza del direttore Pasquale Ciocca, del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, del Prefetto Anna Aurora Colosimo, del vicepresidente della Regione Filippo Mancuso e delle massime autorità militari e civili del territorio. In video collegamento con la scuola allievi agenti di Campobasso, dove sono intervenuti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

Wanda Ferro: «Scelta di coraggio e orgoglio»

«Una grande emozione che proviamo ad ogni giuramento» ha affermato a margine della cerimonia Wanda Ferro, augurando ai nuovi agenti buon lavoro e di indossare con orgoglio la divisa. Il sottosegretario all’Interno ha ringraziato il direttore Ciocca «per quello che ha fatto all’interno di questo corso, nelle tante emergenze, nella richiesta dei cittadini di aiuto. Per un agente ci vuole fiducia, ascolto, ma soprattutto tanta vicinanza ai più bisognosi». Sicuramente, aggiunge Ferro, «non sarà una vita semplice, è una scelta molto coraggiosa, che prevede una vita senza orari e tante rinunce». Ma anche l’onore e l’onere di rappresentare «il primo tassello dello Stato quando le persone hanno paura, quando le persone ci chiedono aiuto».

Gli auguri di buon lavoro del direttore Ciocca

«La nostra è una scuola al servizio del territorio nazionale, ma meridionale e calabrese in modo particolare» ha aggiunto il direttore della Scuola Allievi Pasquale Ciocca. «Questo corso ha contato 235 presenze, ragazzi che prenderanno servizio su tutto il territorio nazionale portando con loro un patrimonio di conoscenza che è la scuola tutta con tutte le sue maestranze, docenti, staff dirigenziali». Una scuola in costante crescita: «Sono soddisfatto e felice perché oltre ai corsi di primo livello la scuola allievi di Vibo Valentia è anche il punto di riferimento per la polizia postale, per la sicurezza cibernetica, una tematica quanto mai attuale considerando i pericoli del web».

Oltre 46 mila assunzioni

I nuovi agenti entreranno a far parte di un organico in crescita, soprattutto in Calabria dove di recente sono arrivati nuovi innesti. «Il governo Meloni – ha affermato Ferro – ne ha fatto un pilastro, ad oggi siamo a 46.000 assunzioni che hanno consentito di coprire un turnover importante di tanti pensionamenti. Entro il 2017 ci saranno altre 26 mila assunzioni, oltre al garantire mezzi e strumenti giusti per dare a questi giovani la possibilità di svolere il proprio mestiere. Soprattutto garantendogli tutele legali e normative, difendendo chi ci difende». (ma.ru.)

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