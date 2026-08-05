Trovato il corpo carbonizzato di un uomo nel Vibonese, avviate le indagini

la scoperta

RICADI Il corpo carbonizzato di un uomo, al momento in fase di identificazione, è stato rinvenuto lunedì mattina all’interno di una Lancia Y a Ciaramiti, frazione del comune di Ricadi, nel Vibonese. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto nei terreni agricoli della zona per domare l’incendio del veicolo, hanno scoperto il cadavere soltanto dopo aver completato le operazioni di spegnimento. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Comando provinciale, guidati dal colonnello Antonio Parillo, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini, affidate alla Compagnia di Tropea sotto la direzione del capitano Emanuele Palombi. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore capo facente funzioni Concettina Iannazzo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se i primi elementi orientano le ipotesi verso un gesto volontario. Si ritiene che la vittima possa essere un uomo di circa 80 anni, incensurato ed estraneo a contesti criminali. Sarò l’esame del Dna a confermare eventualmente l’identità del cadavere. (m.russo@corrierecal.it)

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