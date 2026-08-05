Vasto incendio a Gizzeria, cinque Canadair contro le fiamme. Salvate le abitazioni – FOTO E VIDEO

L’EMERGENZA

LAMEZIA TERME Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo divampato in contrada Destro, nel territorio comunale di Gizzeria. Le fiamme hanno interessato un’area particolarmente estesa, dando origine a più fronti di fuoco e rendendo necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato intorno alle 19.30 di martedì 4 agosto. Sul posto sono state inviate le squadre del Comando provinciale di Catanzaro, con personale della sede centrale, del distaccamento di Lamezia Terme, del distaccamento volontario di Martirano Lombardo e delle squadre boschive, supportate da diverse autobotti per garantire il continuo rifornimento idrico.

Abitazioni protette durante la notte

Per tutta la notte le squadre hanno lavorato per contenere l’avanzata delle fiamme e impedire che il fronte dell’incendio raggiungesse le abitazioni presenti nella zona. L’intervento ha consentito di salvaguardare gli immobili maggiormente esposti al pericolo. Dalla mattinata sono operative anche due squadre di Calabria Verde. Sul posto sono presenti, inoltre, i Direttori delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, impegnati nel coordinamento delle attività a terra e degli interventi aerei.

Cinque Canadair e un elicottero regionale

A causa della vastità dell’area interessata e della presenza di diversi fronti attivi, è stato disposto l’impiego di cinque Canadair della flotta aerea dello Stato, decollati dalle basi di Lamezia Terme, Trapani e Bari. Alle operazioni partecipa anche un elicottero della flotta regionale. Le attività di spegnimento sono ancora in corso. L’obiettivo prioritario resta il completo contenimento dell’incendio, insieme alla tutela dell’incolumità delle persone e degli immobili. Una volta domate le fiamme, sarà avviata la bonifica delle aree percorse dal fuoco per scongiurare eventuali riprese. (redazione@corrierecal.it)

Il video:

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