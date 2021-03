CATANZARO «Si informa che il personale scolastico residente in Calabria, che presta servizio fuori regione, potrà usufruire di vaccinazione esibendo apposita autocertificazione». Lo comunica il commissario ad Acta per la Sanità in Calabria Guido Longo in una nota diffusa dal servizio di comunicazione istituzionale del dipartimento Salute della Regione.