Sul Calabria: «Revocato lo stato d’agitazione al pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza»

COSENZA «Il Sul Calabria ha deciso di revocare la proclamazione dello stato d’agitazione già indetto per le gravi situazioni esistenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cosenza – si legge in una nota del sindacato. «Questo importante atto è una esplicita apertura di credito verso la Commissaria Mastrobuono, ed il suo staff, ma dipende dai 3 confronti avuti nel corso dell’ultima settimana nei quali la Commissaria ha dimostrato di aver perfettamente colto la serietà e la ponderatezza delle nostre posizioni e richieste e di averne fatto uno degli argomenti delle sue comunicazioni, prima al Sul e successivamente in riunione plenaria al complesso delle associazioni sindacali. Si dimostra che le nostre rivendicazioni avevano ed hanno l’obiettivo di migliorare la situazione drammatica degli operatori del Pronto Soccorso, ma anche del buon funzionamento dell’Ospedale nell’interesse supremo dei pazienti. Il programma di modificazioni strutturali-logistiche prevede l’accorpamento di Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso, lo spostamento del triage in zona più congrua, l’istituzione dell’Obi, la messa a disposizione di nuove aree attrezzate e funzionali. Ed inoltre, la messa a punto di una ristrutturazione dell’area dell’attuale sede del Pronto Soccorso per adeguarla alle normative sulla sicurezza, per impedire il ripetersi di aggressioni, per far lavorare al meglio possibile tutto il personale, nell’interesse degli utenti.

Il programma di assistenza medica prevede un percorso apposito per i pazienti che arrivano in Pronto Soccorso con patologie di minore entità, il Pronto Soccorso pediatrico, nuovi posti letto per svolgere al meglio il servizio e le assunzioni di nuovo personale sanitario, fra cui 3 medici da destinare al Pronto Soccorso. Come si vede siamo in presenza di obiettivi importanti e corposi che il Sul, finora inascoltato o addirittura contrastato, aveva già indicato da un anno a questa parte.

Certo, ad oggi siamo alle dichiarazioni e non ai fatti. Il Sul monitorerà con pignoleria affinché i fatti si trasformino in concrete realizzazioni per ognuno dei punti su cui c’è stata la piena consonanza tra le nostre posizioni storiche e le volontà espresse dalla Commissaria. Sia chiaro che ritardi ingiustificati, incertezze o, peggio, cambi di strategia, saranno causa della ripresa dura della battaglia. Chiediamo a tutti i dipendenti del Pronto Soccorso, ed a quelli di altri reparti che hanno situazioni di sofferenza, di darci la forza ed il consenso per proseguire nella battaglia per dare all’Ospedale Annunziata il ruolo che deve avere e che è stato svilito da scelte palesemente sbagliate. Ed intanto chiediamo alla Commissaria di fare tutto il possibile per cambiare un Atto Aziendale largamente deficitario e senza prospettiva e di ridefinire il fabbisogno di personale alla luce dei buchi clamorosi in molti reparti e delle emergenze legate al Covid ed alle sue conseguenze. Si pensi che il fabbisogno di medici al Pronto Soccorso, ad esempio, è solo di poco scalfito dall’arrivo annunciato dei 3 nuovi professionisti, dal momento che la carenza è di oltre 10 unità, così come vi è carenza di infermieri, Oss e tutte le altre figure professionali sanitarie».