Azzerato l’Ufficio stampa del consiglio regionale

REGGIO CALABRIA Sarebbero stati azzerati, secondo quanto si apprende, gli incarichi nell’Ufficio stampa del consiglio regionale della Calabria. Le voci sul “licenziamento” dei giornalisti della struttura che quotidianamente racconta l’attività istituzionale di Palazzo Campanella si rincorrevano dal pomeriggio di lunedì e hanno trovato conferma da fonti qualificate, anche se le circostanze della decisione amministrative potranno essere spiegate in maniera più chiara nelle prossime ore. Nel corso degli anni non sono stati pochi gli “incidenti” di percorso per l’Ufficio stampa, finito nel mirino di una relazione del ministero delle Finanze e di una pronuncia della Corte costituzionale. Il ministero mise nero su bianco che destavano “perplessità le modalità di reclutamento del personale” e sollevò dubbi sulle retribuzioni (considerazioni oggi al vaglio della Corte dei conti). La Corte costituzionale ribadì che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Ora il nuovo capitolo, con l’azzeramento e l’apertura di un nuovo fronte giudiziario per i giornalisti dell’Ufficio stampa.