Rifiuti, cresce la percentuale di differenziata in Calabria – IL REPORT

CATANZARO Rispetto alla prima pubblicazione del dicembre scorso, aumenta di circa due punti ( passando dal 46,84 al 48,74%) la percentuale complessiva di raccolta differenziata prodotta nel 2019 in Calabria, con sensibili crescite in provincia di Crotone (+5,3%) e Reggio Calabria (+3,35%), mentre molti comuni assenti nella prima pubblicazione del dicembre scorso hanno potuto recuperare o integrare le loro carenze, passando da 295 a 383 comuni censiti. Sono questi alcuni risultati che emergono dal Report regionale rifiuti 2020 che l’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) ha pubblicato, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione a firma del direttore generale Domenico Pappaterra, sul proprio sito web istituzionale (www.arpacal.it) .

I dati

Entrando nel dettaglio di questo “tempo supplementare”, come dicevamo va registrata la crescita della provincia di Crotone ( dal 25,9 al 31,20%) e quella di Reggio Calabria ( dal 30,02 al 33,37%), sebbene per quest’ultima continuano ad essere importanti i dati dei Comuni dai quali non sono giunti dati (15 su 97 Comuni pari a circa il 15,46%). Cresce la provincia di Catanzaro dell’1,39% (dal 52,64 al 54,03%) ed anche Vibo Valentia ha numeri importanti di recupero ( dal 38,27 al 40,94% con una aumento complessivo del 2,67%). Cosenza, che già vanta numeri virtuosi pari al 64,02%, ha recuperato qualche “spicciolo” rispetto alla versione del dicembre scorso ( +0,74%). Il Report – realizzato da Clemente Migliorino, Responsabile della Sezione Regionale Catasto Rifiuti della Direzione Scientifica dell’Arpacal, e da Fabrizio Trapuzzano – raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata riferiti ai Comuni della Calabria, distinti per Categorie merceologiche secondo i Codici identificativi Cer. I numeri complessivi che interessano i capoluoghi rimangono sostanzialmente intatti, ed anche la “Top 5” dei Comuni calabresi più virtuosi rimane la stessa: al primo posto va registrato Frascineto in provincia di Cosenza, seguito da San Benedetto Ullano e poi Terranova da Sibari; al quarto posto il comune di Squillace , in provincia di Catanzaro , e al quinto posto Rocca Imperiale, anche esso in provincia di Cosenza.