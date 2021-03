Cosenza, attivati 14 nuovi posti letto. Ma sono già (quasi) tutti occupati

COSENZA Lo aveva annunciato ai nostri microfoni, il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina: «Servono nuovi posti letto Covid» (qui la notizia). E oggi, l’azienda ospedaliera di Cosenza, ha attivato 14 nuovi posti letto, ricavati nel reparto di geriatria, riconvertendo parte delle postazioni di degenza. Dei 14 posti letto appena attivati, otto sono già stati occupati e visto l’aumento considerevole dei contagi nella provincia di Cosenza, nelle prossime ore sono previsti nuovi ingressi in ospedale. Sono 11, secondo quanto si è appreso, i pazienti positivi al virus al pronto soccorso di Cosenza e ancora in

attesa di essere accolti in reparto.

Poche dosi di vaccino

Questa mattina, sono arrivate circa 5mila dosi di vaccino Pfizer per i richiami e 3mila di Moderna utilizzate per le vaccinazioni. Numeri esigui e come se non bastasse anche il nuovo sistema di prenotazione (tramite piattaforma) viene preso di mira dagli utenti che segnalano costantemente anomalie ed errori. Una situazione di cui ci siamo occupati con le testimonianze dirette di due casi registrati in provincia di Cosenza (ne abbiamo parlato qui). (f.b.)