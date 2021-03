Procedura per la revoca del capogruppo, Aieta chiede differimento alla giunta per il Regolamento

REGGIO CALABRIA «Quale Presidente del Gruppo consiliare “Democratici e Progressisti” chiedo che la questione relativa all’ammissibilità della proposta di revoca e/o sostituzione dell’incarico conferitomi all’esito delle Elezioni Regionali 2020 di Presidente del Gruppo consiliare “Democratici e Progressisti” venga deferita per competenza alla Giunta per il Regolamento affinché la stessa esprima il proprio parere sia sul vuoto normativo di fatto esistente sia sulle modalità con cui la presente fattispecie debba essere interpretata alla luce della vigenti disposizioni regionali». Così il consigliere regionale Giuseppe Aieta, in una missiva inviata al presidente del consiglio regionale Arruzzolo e al segretario generale Cristiani.

Nella lettera Aieta ricorda che dopo la sua contestazione alla nota diffusa lo scorso 16 marzo, era stata indetta una riunione dal gruppo dei Dp che si è tenuta in data odierna senza sortire «una conclusione definitiva del procedimento instaurato in quanto si è constatato che nella fattispecie in esame – ossia nel caso di proposta di revoca e/o sostituzione del Capogruppo di un Gruppo Consiliare – vi è un vuoto normativo sia nello Statuto della Regione Calabria che nel Regolamento interno del Consiglio Regionale». Per questo motivo, «la giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente» e per tale, Aieta chiede un differimento della procedura in attesa che sia chiesta l’attività interpretativa della giunta.